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Sport

Valentin Suciu, după remiza dintre Csikszereda și Universitatea Cluj: „Munca trebuie să fie titanică”

v Scris de viorela marin
Valentin Suciu, după remiza dintre Csikszereda și Universitatea Cluj: „Munca trebuie să fie titanică”
Aosom
Valentin Suciu, antrenorul echipei Csikszereda, a declarat, la finalul meciului încheiat la egalitate cu Universitatea Cluj, scor 0-0, că formația sa ar fi meritat victoria în etapa a 15-a din SuperLiga. Tehnicianul a lăudat atitudinea și efortul elevilor săi în confruntarea cu vicecampioana României și a punctat că jucătorii trebuie să dea dovadă de mai …

Sursa: Hotnews

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