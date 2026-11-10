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Valentine Michaud pentru prima oară la Satu Mare

i Scris de ienasoiu
Valentine Michaud pentru prima oară la Satu Mare
Aosom
Valentine Michaud pentru prima oară la Satu Mare „Programul concertului simfonic propune o incursiune în universul muzicii clasice, prin trei lucrări reprezentative semnate de Claude Debussy, Wojciech Chałupka și Igor Stravinsky. De la rafinamentul și expresivitat...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

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