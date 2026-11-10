Valeriu Iftime, anunț despre viitorul lui Marius Croitoru: „Și eu strigam aseară «demisia»!”

Valeriu Iftime, conducătorul celor de la FC Botoșani, a intrat în direct la TV și a lămurit situația lui Marius Croitoru, antrenorul echipei. După ce moldovenii au scos aseară o remiză cu Oțelul Galați, scor 1-1, iar după meci suporterii i-au cerut demisia antrenorului, iar fotbalistul Zoran Mitrov s-a înjurat cu spectatorii. Valeriu Iftime a comentat evenimentele și a vorbit despre viitorul lui Marius Croitoru. ...

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