Vedetele s-au mobilizat pentru a ajuta familia lui Jesus de Miguel! » Cine a fost cu ideea: „Mi s-ar fi putut întâmpla și mie”

Inițiativa lansată pe GoFundMe a depășit deja 10.000 de euro, strânși pentru a sprijini soția și fiica de 15 luni a fostului atacant al lui Tenerife, Jesus de Miguel (30 de ani), care a decedat marți, în urma coliziunii cu portarul Jesus Owono de la FC Andorra, în timpul jocului din Segunda Division. Ideea i-a venit lui Fran Sol. ...

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