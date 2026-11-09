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Verdictul specialistului la golul prin care Dinamo a pierdut cu FC Argeș. A fost sau nu fault?

d Scris de digi sport
Verdictul specialistului la golul prin care Dinamo a pierdut cu FC Argeș. A fost sau nu fault?
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Verdictul specialistului la golul prin care Dinamo a pierdut cu FC Argeș. A fost sau nu fault?

Sursa: Digisport

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