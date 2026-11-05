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Veste de la FIFA: fotbalist de la TSG Hoffenheim, eligibil pentru naționala de fotbal a României

o Scris de onuț buzoianu
Veste de la FIFA: fotbalist de la TSG Hoffenheim, eligibil pentru naționala de fotbal a României
Aosom
David Creța (18 ani), atacant legitimat la TSG Hoffenheim, va reprezenta România la nivel internațional, după ce a evoluat anterior pentru naționalele de juniori ale Germaniei. FIFA a aprobat oficial schimbarea federației, a anunțat azi Federația Română de Fotbal (FRF).

Sursa: Jurnalul Ro

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