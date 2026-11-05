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Sport

Veste mare pentru fanii Barcelonei, Superstarul echipei și-a prelungit cotnractul

a Scris de alexandru atanase
Veste mare pentru fanii Barcelonei, Superstarul echipei și-a prelungit cotnractul
Aosom
Căpitanul echipei de fotbal FC Barcelona, Raphinha, care are un început excelent de sezon, și-a prelungit contractul până în anul 2030, a anunțat clubul catalan joi, informează AFP.

Sursa: Ziare

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