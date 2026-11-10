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Sport

Veste proastă pentru Cristi Chivu de la naționala Franței, condusă de Zidane

t Scris de teodor serban
Veste proastă pentru Cristi Chivu de la naționala Franței, condusă de Zidane
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Atacantul Marcus Thuram va rata următoarele două meciuri ale naționalei Franței din Liga Națiunilor la fotbal, împotriva Italiei, joi la Milano, și a Turciei, duminică la Bordeaux, din cauza unei accidentări la coapsă, a anunțat marți stafful tehnic al ''Les Bleus'', scrie AFP.

Sursa: Ziare

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