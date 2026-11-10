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Sport

Veste uriașă pentru Interul lui Chivu! Cine e marea favorită la titlu, conform statisticienilor

b Scris de bianca dumitru
Veste uriașă pentru Interul lui Chivu! Cine e marea favorită la titlu, conform statisticienilor
Aosom
Inter este pe locul 2 în clasamentul din Serie A după primele 11 etape ale noului sezon. Echipa lui Cristi Chivu a suferit o înfrângere în derby-ul cu AC Milan

Sursa: Eurosport Romania

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