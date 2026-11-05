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Veste uriașă pentru Universitatea Craiova înaintea partidei cu Egnatia!

d Scris de digi sport
Veste uriașă pentru Universitatea Craiova înaintea partidei cu Egnatia!
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Veste uriașă pentru Universitatea Craiova înaintea partidei cu Egnatia!

Sursa: Digisport

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