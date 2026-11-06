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Sport

Vestea primită de golgheterul lui Cristi Chivu înaintea confruntării cu Como » Ce se întâmplă și cu Andy Diouf!

d Scris de daniel scorpie
Vestea primită de golgheterul lui Cristi Chivu înaintea confruntării cu Como » Ce se întâmplă și cu Andy Diouf!
Aosom
Marcus Thuram (29 de ani), atacantul lui Inter, revine în lotul naționalei Franței pentru ultimele două meciuri din Nations League. Selecționerul Zinedine Zidane l-a menținut în vederile sale și pe Andy Diouf, colegul nerazzurro din lotul lui Cristi Chivu. Convocările vin la doar două zile înaintea partidei cu Como de pe „Giuseppe Meazza” din etapa a 11-a în Serie A. ...

Sursa: Gsp

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