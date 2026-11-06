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Sport

Vestea primită de la UEFA de căpitanul Craiovei, după golul marcat în Conference League

t Scris de teodor serban
Vestea primită de la UEFA de căpitanul Craiovei, după golul marcat în Conference League
Aosom
Golul marcat de căpitanul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Nicușor Bancu, în meciul câștigat cu Egnatia (2-0), joi seara, a fost nominalizat de UEFA pe site-ul său pentru titlul de cel mai frumos gol al etapei a treia a competiției Conference League.

Sursa: Ziare

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