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Sport

Vești proaste pentru Arsenal. Fotbalistul care va fi indisponibil o perioadă lungă

i Scris de iosif pintilie
Vești proaste pentru Arsenal. Fotbalistul care va fi indisponibil o perioadă lungă
Aosom
Clubul englez Arsenal Londra a anunțat vineri că atacantul Bukayo Saka va mai lipsi de pe teren o perioadă de câteva săptămâni după accidentarea suferită în meciul cu Bayern Munchen.

Sursa: Ziare

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