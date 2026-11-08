Echipa feminină de fotbal CSU Suceava a obținut o victorie categorică în etapa a noua a Ligii a II-a, după ce a învins cu scorul de 5-0 formația Oțelul Galați. Partida s-a disputat la Suceava. Golurile echipei CSU Suceava au fost înscrise de Alexandra Toderaș, Paraschiva Moțco, Naomi Leontescu, Cosmina Vacaru și Iustina Ciubotariu. The post Victorie categorică pentru CSU Suceava în Liga a II-a de fotbal feminin. Sucevencele au învins Oțelul Galați cu 5-0 (FOTO) first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗