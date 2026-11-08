 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Victorie categorică pentru CSU Suceava în Liga a II-a de fotbal feminin. Sucevencele au învins Oțelul Galați cu 5-0 (FOTO)

s Scris de suceava news online
Victorie categorică pentru CSU Suceava în Liga a II-a de fotbal feminin. Sucevencele au învins Oțelul Galați cu 5-0 (FOTO)
Aosom
Echipa feminină de fotbal CSU Suceava a obținut o victorie categorică în etapa a noua a Ligii a II-a, după ce a învins cu scorul de 5-0 formația Oțelul Galați. Partida s-a disputat la Suceava. Golurile echipei CSU Suceava au fost înscrise de Alexandra Toderaș, Paraschiva Moțco, Naomi Leontescu, Cosmina Vacaru și Iustina Ciubotariu. The post Victorie categorică pentru CSU Suceava în Liga a II-a de fotbal feminin. Sucevencele au învins Oțelul Galați cu 5-0 (FOTO) first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech