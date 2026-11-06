Victorie dramatică pentru FC Argeș, Dinamo a pierdut pentru prima oară după 14 etape

FC Argeş a câștigat la limită (2-1) meciul cu Dinamo Bucureşti, vineri seara, la Mioveni, în a 15-a etapă a Superligii de fotbal, ultima a turului. Formația alb-roșie nu mai pierduse din prima rundă, când s-a înclinat la Ploiești.

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