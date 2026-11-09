 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

VIDEO. FOTO Cristi Chivu s-a întâlnit cu David Popovici după meciul câștigat de Inter. Ce cadou a primit antrenorul

a Scris de anca flondor
VIDEO. FOTO Cristi Chivu s-a întâlnit cu David Popovici după meciul câștigat de Inter. Ce cadou a primit antrenorul
Aosom
David Popovici a fost prezent duminică seară la meciul de fotbal Inter Milano - Como, scor 2-0, din Serie A. La finalul partidei s-a întâlnit cu Cristi Chivu.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech