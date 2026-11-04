 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

VIDEO Scandal înaintea meciului Universitatea Craiova - Egnatia din Conference League. Oltenii s-au enervat după o postare a adversarilor

a Scris de anca flondor
VIDEO Scandal înaintea meciului Universitatea Craiova - Egnatia din Conference League. Oltenii s-au enervat după o postare a adversarilor
Aosom
Universitatea Craiova o întâlnește pe Egnatia, joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00, pe stadionul "Ion Oblemenco", în etapa a 3-a a grupei unice din Conference League.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech