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VIDEO Steven Gerrard consideră că Lamine Yamal este mai avansat decât Messi și Ronaldo la aceeași vârstă

d Scris de diana pană
VIDEO Steven Gerrard consideră că Lamine Yamal este mai avansat decât Messi și Ronaldo la aceeași vârstă
Aosom
În emisiunea „Overlap Daily”, legenda lui Liverpool, Steven Gerrard, l-a lăudat pe jucătorul Barcelonei, Lamine Yamal, pe care îl consideră mai avansat decât Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo la aceeaşi vârstă

Sursa: Stiri Pe Surse

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