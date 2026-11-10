VIDEO Steven Gerrard consideră că Lamine Yamal este mai avansat decât Messi și Ronaldo la aceeași vârstă

În emisiunea „Overlap Daily”, legenda lui Liverpool, Steven Gerrard, l-a lăudat pe jucătorul Barcelonei, Lamine Yamal, pe care îl consideră mai avansat decât Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo la aceeaşi vârstă

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