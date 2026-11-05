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Viitoarea adversară a Craiovei, aproape să dea lovitura în Italia: a condus echipa de 499.000.000€. Cum s-a terminat

d Scris de digi sport
Viitoarea adversară a Craiovei, aproape să dea lovitura în Italia: a condus echipa de 499.000.000€. Cum s-a terminat
Aosom
Viitoarea adversară a Craiovei, aproape să dea lovitura în Italia: a condus echipa de 499.000.000€. Cum s-a terminat

Sursa: Digisport

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