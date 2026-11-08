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Sport

Viitoarea adversară a Craiovei în Europa a urcat pe locul 2 în Premier League

t Scris de teodor serban
Viitoarea adversară a Craiovei în Europa a urcat pe locul 2 în Premier League
Aosom
Echipa engleză Brighton, viitoarea adversară a Universității Craiova în Conference League, a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-0, formația Brentford, în etapa a 10-a din Premier League.

Sursa: Ziare

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