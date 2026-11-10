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Sport

Vincent Kompany, din nou la treabă! » Detaliul care a surprins

a Scris de aurelian botezatu
Vincent Kompany, din nou la treabă! » Detaliul care a surprins
Aosom
Antrenorul lui Bayern, Vincent Kompany, a revenit marți dimineață la birou după aproape 18 zile de la internarea de urgență în spital, din cauza unei meningite. La ora 11:00, marți dimineață, Kompany a fost văzut în biroul său de la sediul clubului, în fața laptop-ului. ...

Sursa: Gsp

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