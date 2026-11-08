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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Volei (m) / SCMU Craiova bate tot în Divizia A1! Ultima victimă: Zalăul!

t Scris de tiberiu cocora
Volei (m) / SCMU Craiova bate tot în Divizia A1! Ultima victimă: Zalăul!
Aosom
Voleibaliștii de la SCMU Craiova au obținut o victorie importantă în etapa a 4-a a Diviziei A1, după ce s-au impus cu 3-1 în fața celor de la SCM Zalău. Formația pregătită de Dănuț Pascu a avut parte de un duel mai complicat decât o arată scorul final, dar a reușit să păstreze, în cele […]

Sursa: Gazeta De Sud

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