Volei (m) / SCMU Craiova bate tot în Divizia A1! Ultima victimă: Zalăul!

Voleibaliștii de la SCMU Craiova au obținut o victorie importantă în etapa a 4-a a Diviziei A1, după ce s-au impus cu 3-1 în fața celor de la SCM Zalău. Formația pregătită de Dănuț Pascu a avut parte de un duel mai complicat decât o arată scorul final, dar a reușit să păstreze, în cele […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗