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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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WTA a publicat imaginile cu finalistele și internetul a ”explodat”: ”A vrut să le facă de râs?” / ”Cele mai urâte din istorie”

d Scris de digi sport
WTA a publicat imaginile cu finalistele și internetul a ”explodat”: ”A vrut să le facă de râs?” / ”Cele mai urâte din istorie”
Aosom
WTA a publicat imaginile cu finalistele și internetul a ”explodat”: ”A vrut să le facă de râs?” / ”Cele mai urâte din istorie”

Sursa: Digisport

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