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Sport

WTA şi-a cerut scuze! Pegula nu ştia că există microfoane când s-a dezlănţuit împotriva Andreevei

c Scris de cristian mihală
WTA şi-a cerut scuze! Pegula nu ştia că există microfoane când s-a dezlănţuit împotriva Andreevei
Aosom
WTA şi-a cerut scuze pentru faptul că nu a informat jucătoarele şi staffurile lor de existenţa microfoanelor pe terenurile de antrenament de la Indian Wells, ac

Sursa: Eurosport Romania

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