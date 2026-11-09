Zeljko Kopic a rupt tăcerea, după ce a fost dat afară: „În special celor care simt o legătură puternică”

Zeljko Kopic (49 de ani), fostul antrenor al lui Dinamo, a reacționat pentru prima dată după demiterea de la Wieczysta Cracovia. Tehnicianul croat a transmis un mesaj de despărțire, în care le-a mulțumit conducerii, angajaților, jucătorilor și suporterilor formației poloneze. Aventura lui Kopic la Wieczysta s-a încheiat după numai două luni și jumătate. ...

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