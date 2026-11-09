Zeljko Kopic, înapoi în Superliga?! Dezvăluire neașteptată: „De asta a plecat din Polonia”

Aventura lui Zeljko Kopic (49 de ani) pe banca celor de la Wieczysta Cracovia s-a încheiat după numai două luni și jumătate. Fostul antrenor al lui Dinamo a fost demis după înfrângerea suferită în deplasare cu Gornik Zabrze, scor 1-2, în etapa a 14-a din campionatul Poloniei. Nemulțumiți de rezultatele înregistrate sub comanda tehnicianului croat, oficialii clubului au decis să încheie colaborarea cu acesta. ...

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