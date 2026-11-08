ZERO pentru Ianis Hagi contra lui Mohamed Salah înaintea meciurilor echipei naționale

Alanyaspor, formația la care evoluează Ianis Hagi (28 de ani), a fost învinsă pe teren propriu de Trabzonspor, scor 0-2, în etapa a 11-a din campionatul Turciei. Internaționalul român, convocat pentru meciurile din Liga Națiunilor cu Polonia și Bosnia, a fost rezervă neutilizată. Antrenorul Joao Pereira a decis să nu apeleze la serviciile mijlocașului, care a urmărit întreaga partidă de pe banca de rezerve. ...

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