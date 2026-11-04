Zgura pe care Nadal a scris istorie, transformată într-o mașină

Un model spectaculos, creat dintr-un amestec de zgură de pe terenurile de tenis și lut utilizat în designul auto, celebrează cariera legendarului Rafael Nadal și parteneriatul de peste 20 de ani cu Kia. Kia a găsit o modalitate inedită de a celebra una dintre cele mai impresionante cariere din istoria tenisului. ...

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