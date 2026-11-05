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Zi plină pentru români în a patra etapă din Europa League » Programul complet + clasamentul

m Scris de mihai șovei
Zi plină pentru români în a patra etapă din Europa League » Programul complet + clasamentul
Aosom
Etapa a patra a fazei principale din Europa League se joacă astăzi. 17 meciuri sunt programate astăzi, primele 8 urmând să înceapă la ora 19:45. Toate partidele de astăzi vor fi transmise în format liveTEXT pe GSP.ro. Rennes și Olympiacos au deschis etapa ieri. Cele două echipe au remizat, scor 0-0, într-o partidă jucată miercuri din cauza protestelor din Franța. ...

Sursa: Gsp

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