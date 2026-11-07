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Sport

Zidane, „distrus” de moartea lui Jesus de Miguel: „Mi se face pielea de găină”

i Scris de iosif pintilie
Zidane, „distrus” de moartea lui Jesus de Miguel: „Mi se face pielea de găină”
Aosom
Zinédine Zidane, selecționerul echipei naționale a Franței, și-a exprimat vineri speranța că „nu vom mai vedea niciodată așa ceva pe un teren de fotbal”, după moartea atacantului echipei Tenerife, Jesus de Miguel, marți dimineață, în urma unui impact cu portarul FC Andorra, în timpul unui meci disputat în Spania, relatează AFP.

Sursa: Ziare

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