Zidul Bartulovic! Vâlcea câștigă clar prima manșă cu MKS El-Volt Lublin

SCM Râmnicu Vâlcea a învins sâmbătă, 7 noiembrie, PGE MKS El-Volt Lublin cu 32-27 (17-16), în prima manșă a turului 3 de calificare din EHF European League, și pleacă în Polonia cu un avantaj de cinci goluri. A fost un meci în care gazdele au condus la 7 goluri de două ori, au pierdut de […]

Sursa: Valcea Info Citește mai departe la sursa originală ↗