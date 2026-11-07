 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Zidul Bartulovic! Vâlcea câștigă clar prima manșă cu MKS El-Volt Lublin

a Scris de adrian pană
Zidul Bartulovic! Vâlcea câștigă clar prima manșă cu MKS El-Volt Lublin
Aosom
SCM Râmnicu Vâlcea a învins sâmbătă, 7 noiembrie, PGE MKS El-Volt Lublin cu 32-27 (17-16), în prima manșă a turului 3 de calificare din EHF European League, și pleacă în Polonia cu un avantaj de cinci goluri. A fost un meci în care gazdele au condus la 7 goluri de două ori, au pierdut de […]

Sursa: Valcea Info

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech