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Sport

Zinedine Zidane, după moartea fotbalistului spaniol Jesus de Miguel: Mi se face pielea de găină

a Scris de anca flondor
Zinedine Zidane, după moartea fotbalistului spaniol Jesus de Miguel: Mi se face pielea de găină
Aosom
Zinedine Zidane, selecţionerul echipei naţionale a Franţei, şi-a exprimat vineri speranţa că „nu vom mai vedea niciodată aşa ceva pe un teren de fotbal”

Sursa: Stiri Pe Surse

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