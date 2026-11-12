Anunț public

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara, județul Timiș, aduce la cunoștința persoanelor interesate că documentele tehnice ale cadastrului aferente sectoarelor cadastrale din extravilan nr. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 59, 99, 101, 105 și 118 au fost publicate în perioada 20.05.2026 - 18.07.2026, în conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Începând cu data de 14.07.2026, în cadrul Sistemului Integrat de Cadastru și Carte Funciară eTerra, administrat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, au fost înregistrate disfuncționalități tehnice care au afectat accesul la documentele tehnice publicate și desfășurarea în condiții optime a procedurii de consultare publică și de depunere a cererilor de rectificare.

Având în vedere necesitatea asigurării accesului efectiv al tuturor persoanelor interesate la informațiile cadastrale publicate, precum și exercitarea deplină a dreptului de a formula observații și cereri de rectificare, se acordă o perioadă suplimentară de consultare și depunere a cererilor de rectificare în intervalul:

18.11.2026 - 22.11.2026

Documentele tehnice ale cadastrului pot fi consultate:

la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, Compartimentul Administrare Fond Funciar;

prin intermediul platformelor electronice puse la dispoziție de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Depunerea cererilor de rectificare

Persoanele interesate pot depune cereri de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului în perioada 18.11.2026 - 22.11.2026, după cum urmează:

La sediul Primăriei Municipiului Timișoara, Compartimentul Administrare Fond Funciar, în timpul programul de lucru cu publicul; Prin intermediul mijloacelor electronice puse la dispoziție de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară- https://pnccf.site/ro/

Prezenta informare se publică pentru asigurarea transparenței procedurii și a exercitării în condiții egale a drepturilor persoanelor interesate, în contextul incidentelor tehnice înregistrate în sistemul eTerra.