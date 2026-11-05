Comunicat PMB

05-11-2026: Cifrele colegilor de la Poliția Locală a Municipiului București pentru luna octombrie!

10.000 de sancțiuni, de peste 6,5 milioane de lei, 2.000 de apeluri telefonice preluate de la voi și 1.500 de situații surprinse pe camerele video.

Sunt cifrele colegilor de la Poliția Locală a Municipiului București pentru luna octombrie.

Agenții ajută Brigada Rutieră la fluidizarea traficului;

Controlează mașinile de mare tonaj și sancționesză acolo unde șoferii circulă fără autorizație;

Demolează construcțiile amplasate ilegal pe domeniul public;

Amendează parcagiii;

Cei de la Intervenții au grijă de oamenii fără adăpost. Le oferă un ceai cald și le oferă posibilitatea să fie duși într-un centru;

Intervin rapid în cazul unor accidente;

Participă alături de ASPA București la acțiuni.

Pentru a reclama o situație, apelează la numărul 021/9752, 24 de ore din 24.