Comunicat PMB

06-11-2026: Unde ieșim în săptămâna 9 - 15 noiembrie. ARCUB continuă Stagiunea Internațională de Teatru, expoziții noi la Muzeul Literaturii Române, expoziție interactivă de Crăciun la Muzeul Copiiilor

ARCUB vă așteaptă la 3 spectacole de teatru. Marți și miercuri, se joacă ” Lupte și metamorfoze”, în regia lui Eugen Jebeleanu. Sâmbătă și duminică, în cadrul Stagiunii Internaționale de Teatru, puteți vedea ”The Corner of the Dead”, regizat de artisul peruan Sebastian Rubio. Iar dumiciă, se joacă ”Zeițe de categoria B”, în regia lui Andrei Măjeri.

La Muzeul Național al Literaturii Române, sediul din Calea Griviței 64-66, miercuri, are loc vernisajul expoziției „Între noi”, dedicată grupului de artiști Colonia 21. Tot aici, joi, se ține vernisajul expozției ”Bauhaus – The Vision of Art 2026”. Ambele pot fi vizitate până pe 28 noiembrie.

Vineri, la Casa Filipescu-Cesianu, are loc Simpozionul de Istorie și Patrimoniu Urban ”URBANITAS”, ajuns la cea de-a 11-1 ediție. Istorici, cercetători și specialiști din diverse domenii se vor reuni pentru o zi de prezentări și dezbateri despre clădiri, oameni și profesii care au marcat Capitala.

Sâmbătă, la Muzeul Copiiilor, se deschide o nouă expoziție interactivă pentru cei mici și famiile lor: 4 universuri interactive, reunite sub denumirea ”Magia Crăciunului” cu decoruri spectaculoase, aventuri tematice, ateliere creative și întâlniri cu personajele îndrăgite. Copiii pot pătrunde în lumea magică a sărbătorilor de iarnă până pe 23 decembrie.

Programul complet, mai jos

Luni, 9 noiembrie

Muzeul Municipiului București: Simpozionul de Artă și Istoria Artei. Ediția a X-a, ora 09.30, Casa Filipescu-Cesianu

Marți, 10 noiembrie

Teatrul Ion Creangă: ”Punguța cu doi bani”, (grup organizat), ora 10:00, Sala Mare

Teatrul Excelsior: ,,SF (super fragil)” , ora 19.00, Sala Ion Lucian

Teatrul “Stela Popescu”: ”Hedwig and the Angry Inch”, ora 19.00, Teatrul Metropolis, Sala Mare

Teatrul Masca: ”Pasagerul clandestin”, ora 19.00, Sala Mare

”Pasagerul clandestin”, ora 19.00, Sala Mare ARCUB: „Lupte și metamorfoze”, ora 20:00, Sala Lahovari

Biblioteca Metropolitană București: ”Curs de Limba Franceză”, orele 15:00-16:00, 16:00-17:30, 17:00-19:00 Filiala Liviu Rebreanu

Muzeul Național al Literaturii Române: ”Observator Lyceum”, întâlnire cu scriitorul Bogdan Crețu, ora 18.30, Str. Nicolae Crețulescu 8 ”Romanul Groapa, după aproape 70 de ani de la apariție (masă rotundă)”, ora 17.00, Elite Art Gallery

Muzeul Municipiului București: Simpozionul de Artă și Istoria Artei. Ediția a X-a, ora 10.00, Casa Filipescu-Cesianu

Miercuri, 11 noiembrie

Teatrul de Comedie: ”Spiritul de familie”, ora 19:00, Sala Radu Beligan

Teatrul Excelsior: „Dark Play”, ora 19:00, Sala Ion Lucian

Teatrul Mic: ”Ferma animalelor”, ora 19:00, Sala Atelier ”Ex”, ora 19:00, Sala Studio

Teatrul Odeon: “Tur-ghidat” - ora 12.00, în sălile și culisele Teatrului Odeon

Teatrul Dramaturgilor Români: „Șase comedii ușoare pentru oameni triști”, ora 19:00, Sala Ion Băieșu

Teatrul Masca: ”Pasagerul clandestin”, ora 19.00, Sala Mare

”Pasagerul clandestin”, ora 19.00, Sala Mare Teatrul Nottara: “De pază la Taj Mahal”, ora 19:30 Sala George Constantin ”Liniște în culise”, ora 19:00 Sala Horia Lovinescu

ARCUB: „Lupte și metamorfoze”, ora 20:00, Sala Lahovari

Muzeul Național al Literaturii Române: Vernisajul expoziției „Între noi – Colonia 21” , ora 18.00, Sălile „P. Creția” și „Al. Oprea”, Calea Griviței 64-66

Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”: Vernisajul expoziției „Bidimensional-Tridimensional”, ora 14:00, Galeria Ghețărie, Palatul Mogoșoaia

Joi, 12 noiembrie

Teatrul de Păpuși Țăndărică: ”Frumoasa si Bestia”, ora 10:00, Sala Lahovari

Teatrul Ion Creangă: ”Amintiri din copilărie”, ora 18:00, Sala Mare

Teatrul de Comedie: ”Spiritul de familie”, ora 19:00, Sala Radu Beligan ”Regnuri”, ora 19:00, Sala Nouă

Teatrul Mic: ”Delta”, ora 19:00, Sala Atelier ”Regina Maria”, ora 19:00, Sala Studio

Teatrul Odeon: “Cabaret” ora 19.00, Sala Majestic

Teatrul Bulandra: ”Azilul de moarte”, ora 19:00, Sala Toma Caragiu ”Artă”, ora 19:00, Sala Liviu Ciulei

Teatrul Evreiesc de Stat: „Un cântec, o glumă și un strop în pahar!”, ora 19:00, Sala TES

Teatrul Nottara: ”Cancun”, ora 19:30, Sala George Constantin ”Jaful”, ora 19:00 Sala Horia Lovinescu

Biblioteca Metropolitană București : ”Curs de Limba Engleză”, orele 15:00-16:00, 16:00-17:30, Filiala Liviu Rebreanu ”Ora de Povești” , ora 11:00-12:00, Filiala Bogdan Petriceicu Hașdeu ”Atelier Creativ – Mâini îndemânatice”, ora 12:00-13:00, Filiala Bogdan Petriceicu Hașdeu ”Opera la Bibliotecă”, ora 17:00-18:00, Sediul Central Mihail Sadoveanu



Muzeul Național al Literaturii Române:

Vernisajul expoziției Bauhaus – The Vision of Art 2026, Sala „Al. Condeescu”, ora 17.30, Calea Griviței 64-66

Vernisajul expoziției „Epifaniile lui Vasile Andru – pași într-un pelerinaj”, ora 18.30, Str. Nicolae Crețulescu 8

ARCUB: Concert „Bella voce, Bella musica”, ora 19:00, Sala Mare

Vineri, 13 octombrie

Teatrul Ion Creangă: ”Punguța cu doi bani”, ora 18:00, Sala Mare

Teatrul Țăndărică: “Jack și vrejul de fasole”, ora 18:00, Sala Lahovari

Teatrul Ion Creangă: ”Fata babei și fata moșului”, ora 18:00, Sala Mare

Circul Metropolitan: ”Apolodor – un pinguin călător”, ora 11:00, 18:00, Sala de Spectacole

Teatrul Excelsior: „Marile speranțe”, ora 19:00, Sala Ion Lucian

Opera Comica pentru Copii: ”Fetita cu Chibrituri”, ora: 18:30, Sala Mare

Teatrul de Comedie: ”Rinocerii”, ora 19:00, Sala Radu Beligan ”(An)Organic”, ora 19:30, Sala Studio

Teatrul Mic: ”Oameni, Locuri, Lucruri”, ora 18:30, Sala Atelier ”Mici crime conjugale”, ora 19:00, Sala Studio

Teatrul Odeon: “Neliniște”, ora 19.00, Sala Majestic “Ludwig”, ora 19.30, Sala Studio

Teatrul Nottara: ”Operațiunea Petarda”, ora 19:30 Sala George Constantin ”Bădăranii”, ora 19:00 Sala Horia Lovinescu

Teatrul Bulandra: ”Constructorul Solness”, ora 19:00, Sala Toma Caragiu

Teatrul “Stela Popescu”: ”Cerere în căsătorie” , ora 19.00, Teatrul Mic, Sala Atelier

ARCUB: „Festivalul Bucovinei”, ora 10:00-20:00, Parcarea George Enescu

Biblioteca Metropolitană București: ”Atelier – Art Club” , ora 11:00-13:00 Filiala Liviu Rebreanu

Muzeul Municipiului București: URBANITAS – Simpozion de Istorie și Patrimoniu Urban. Ediția a XI-a, orele 09:00 - 18:30, Casa Filipescu-Cesianu

Sâmbătă, 14 octombrie

Teatrul de Păpuși Țăndărică: “Crăiasa zăpezii”, ora 10:00,12:00, Sala Lahovari

Teatrul Ion Creangă: ”Peter Pan”, ora 11:00, Sala Mare

Opera Comica pentru Copii: ”Petrica si lupul”, orele: 10:00, 12:00, Salon Mozart ”Fetita cu Chibrituri”, ora: 17:00, Sala Mare

Teatrul de Comedie: ”Închide ochii și ai să vezi mai bine”, ora 12:00, 16:00, Sala Studio ”Oameni buni”, ora 19:30, Sala Studio ”Unul dintre noi”, ora 19:00, Sala Nouă ”Rinocerii”, ora 19:00, Sala Radu Beligan

Teatrul Excelsior: „Marile speranțe”,ora 15:00, Sala Ion Lucian

Teatrul Mic:”Ne cerem scuze pentru disconfortul creat”, ora 19:00, Sala Studio

Teatrul Odeon: “Svejk”, ora 19.00, Sala Majestic “Republica Melania”, ora 19.30, Sala Studio

Teatrul Nottara: ”Sonata de toamnă”, ora 19:30 Sala George Constantin ”Lapte negru”, ora 19:00 Sala Horia Lovinescu

Teatrul Bulandra: ”Meșteșugul vieții”, ora 19:00 Sala Liviu Ciulei

Teatrul “Stela Popescu”: ”Cock”, ora 20.00, Teatrul Mic, Sala Atelier

Teatrul Dramaturgilor Români: „Profund îndatorați”, ora 19:00, Sala Iosif Naghiu

Teatrul Masca: ”Ceilalți” , ora 19:00, Sala Mare

”Ceilalți” Teatrul Evreiesc de Stat: ,,Mesia”, ora 19:00, Sala TES

Teatrul ”Constantin Tănase”: ”Asta la revista!”, ora: 19:00 Sala Savoy

ARCUB: ”The Corner of the Dead” (Peru), stagiunea Internațională de Teatru, ora 19:00, Sala Mare „Festivalul Bucovinei”, ora 10:00-20:00, Parcarea George Enescu

Biblioteca Metropolitană București : ”Clubul de Scrabble” , ora 10:00-13:00, Filiala Liviu Rebreanu

Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”: „Recital vioară solo”, ora 14:00, Sala Scoarțelor, Palatul Mogoșoaia

Duminică, 15 noiembrie

Teatrul de Păpuși Țăndărică: “Mica Sirenă”, ora 10:00 si ora 12:00, Sala Lahovari

Teatrul Ion Creangă: ”Hainele cele noi ale împăratului”, ora 11:00, Sala Mare ”Motanul încalțat”, ora 18:00, Sala Mare

Opera Comica pentru Copii:

”Petrica si lupul”, orele: 10:00, 12:00, Salon Mozart

”Fetita cu Chibrituri”, ora: 11:00, Sala Mare

Teatrul de Comedie: ”Visul unei nopți de vară”, ora 19:00, Sala Radu Beligan

Teatrul Dramaturgilor Români: „Jungla Tévé”, ora 19:00, Sala Ion Băieșu

Teatrul Excelsior: „Marile speranțe”, (sold out), ora 19:00, Sala Ion Lucian

Teatrul Mic: ”Revizorul”, ora 18:30, Sala Studio ”Bigamul… după 20 de ani (Prins în plasă)”, ora 19:00, Sala Atelier

Teatrul Odeon: “Liniște! Sărut. Acțiune!”, ora 19.00, Sala Majestic

Teatrul Bulandra: ”Romeo și Julieta”, ora 19:00, Sala Toma Caragiu ”Portugalia”, ora 19:00, Sala Liviu Ciulei

Teatrul Masca: ”Of, Of, Of” , ora 19:00, Sala Mare

”Of, Of, Of” Teatrul Evreiesc de Stat: ,,Cântarea Cântărilor”, ora 19:00, Sala TES

Teatrul ”Constantin Tănase”: ”Alo, provincia!”, ora: 19:00 Sala Savoy

Teatrul Nottara: ”Orașul luminii”, ora 19:30 Sala George Constantin ”Lapte negru”, ora 12.00, ora 19:00 Sala Horia Lovinescu

ARCUB: ”The Corner of the Dead” (Peru), stagiunea Internațională de Teatru, ora 19:00, Sala Mare ”Zeițe de categoria B”, Ora 19:00, Sala Lahovari „Festivalul Bucovinei”, ora 10:00-20:00, Parcarea George Enescu

Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”:

Lansare de carte „Esențe”, ora 12:00, Sala Scoarțelor, Palatul Mogoșoaia

Recital canto „Idile și destine”, recital canto, ora 15:00, Sala Scoarțelor, Palatul Mogoșoaia

Muzeul Național al Literaturii Române: Concert „Raftul cu Muzică”, ora 15.30, Str. Nicolae Crețulescu 8

EXPOZIȚII

Muzeul Municipiului București:

„Brâncovenii: putere, politică și moștenire. Portrete din Colecția Muzeului Municipiului București”, 18 septembrie – 6 decembrie, Palatul Suțu

Expoziția Generală Română din 1906 – Jubileul în imagini la 120 de ani, 25 septembrie – 15 noiembrie, Palatul Suțu

„Monede biblice – Banii în Vechiul și Noul Testament”, 28 octombrie – 29 noiembrie, Palatul Suțu

”Timpul Orașului”,expoziție permanentă, Palatul Suțu

Muzeul Vârstelor – povestea fiecăruia dintre noi, de la copilărie la senectute, expoziție permanentă, Casa Filipescu-Cesianu

"Radu Rodideal - Duet", 6 – 29 noiembrie, Casa Filipescu Cesianu

„În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani”, Corpul Lapidarium, Casa Filipescu-Cesianu

„Pe urmele trecutului. Colecția «Maria și dr. George Severeanu»”, expoziție permanentă, Muzeul George Severeanu

„«Vila Dr. Nicolae Minovici»: Restitutio II”, expoziție permanentă, Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici

„Moșteniri interbelice”, expoziție permanentă, Muzeul Victor Babeș

„Descoperim împreună Universul: Expoziție de Astronomie”, expoziție permanentă, Observatorul Astronomic “Amiral Vasile Urseanu"

Muzeul Național al Literaturii Române:

Atelier de artist | Margareta Sterian , Calea Griviței 64-66

Norman Manea – 90. Între dictatură și exil”, Str. Nicolae Crețulescu 8

Expoziția „Între noi – Colonia 21” , 11-28 noiembrie, Sălile „P. Creția” și „Al. Oprea”, Calea Griviței 64-66

Expoziția Bauhaus – The Vision of Art 2026, 12-28 noiembrie, Sala „Al. Condeescu”, Calea Griviței 64-66

Expoziția „Epifaniile lui Vasile Andru – pași într-un pelerinaj”, 10 noiembrie – 4 decembrie, Str. Nicolae Crețulescu 8

Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești”:

Expoziția „Mozaic cromatic” , 29 octombrie – 15 noiembrie, Galeria Cuhnie, Palatul Mogoșoaia

Expoziția „Septem”, 5 – 15 noiembrie 2026, Galeria Parter Palat, Palatul Mogoșoaia

Galeria Parter Palat, Palatul Mogoșoaia Expoziția „Bidimensional-Tridimensional”, 11 noiembrie – 3 decembrie, Galeria Ghețărie, Palatul Mogoșoaia

Expoziția „Evocarea participanților din Primul Război Mondial", Arcul de Triumf

Proedus - Centrul De Proiecte Educaționale Și Sportive București:

„Ocolul Pământului în 50 de misiuni”, Muzeul Copiiilor

”Magia Crăciunului”, patru experiențe interactive pentru întreaga familie, 14 noiembrie – 23 decembrie, Muzeul Copiiilor

ARCUB: Catalonia: Locuirea în colaborare, expoziție în cadrul Festivalului UrbanEye, până pe 22.11, Sala Arcelor

Biblioteca Metropolitană București: „Zgomot de Alb”, 2 noiembrie – 7 decembrie, Galeria de Artă Artoteca