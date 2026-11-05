Comunicat PMB
Vă mulțumim că ați lăsat mașina acasă și circulați cu mijloacele de transport în comun.
Din respect pentru dumneavoastră, suntem obligați să vă creăm condiții civilizate de transport.
Tocmai de aceea, cumpărăm 100 de troleibuze și 79 de tramvaie.
Acestea se vor adăuga altor 22 de trolee pe care le-am achiziționat deja și se află pe traseu.
În total, zilnic, pe traseu, se află 1.285 de vehicule, din care: 842 de autobuze, 211 troleibuze și 232 de tramvaie.
AM LANSAT LICITAȚIA PENTRU TRAMVAIE
Am dat startul licitației pentru cele 79 de tramvaie.
Ele trebuie să aibă:
- lungime de 36 de metri;
- podea joasă pe întreaga lungime;
- autonomie de deplasare fără alimentare din rețea;
- sisteme de climatizare;
- rampe pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă;
- sisteme moderne de informare a călătorilor și alte dotări de confort.
Ofertele se pot depune până pe 10 decembrie, ora 15.00.
CUM VOR FI NOILE TROLEE
Cele 100 de troleibuze vor avea, printre altele:
- lungime de 18 metri;
- podea complet coborâtă pe toată suprafața destinată călătorilor;
- capacitate de transport de minimum 130 de persoane;
- autonomie de minimum 20 de kilometri;
- aer condiționat;
- rampă pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă;
- sisteme audio-video de informare a călătorilor și de supraveghere video;
- sisteme moderne de siguranță și asistență la conducere.
Licitația e în desfășurare. Data-limită de depunere a ofertelor este 19 noiembrie, ora 15.00.
Modernizăm transportul în comun!
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