Comunicat PMB
Nu toate șantierele se văd. Unele se desfășoară chiar sub picioarele noastre, în subteran, acolo unde se lucrează la una dintre cele mai importante rețele ale Bucureștiului: TERMOFICAREA.
Dacă lucrările la infrastructura de tramvai sunt vizibile, cele la rețeaua de termoficare se desfășoară, în mare parte, în galerii subterane. Sunt lucrări ample, dificile și complexe, care înseamnă mult mai mult decât înlocuirea conductelor vechi de 60-70 de ani.
Reabilităm și galeriile prin care trec conductele, consolidăm căminele în care sunt amplasate vanele și echipamentele și refacem structuri afectate, cu armături corodate și beton măcinat de vreme.
Mărimea unui șantier, distanța pe care acționăm sau numărul muncitorilor nu se pot evalua din stradă. Însă sub carosabilul și trotuarele pe care trecem pe jos sau cu mașina sunt sute de muncitori. Lucrează la lumina reflectoarelor, în galerii tehnice înguste, unde sunt amplasate și alte rețele de utilități. În prezent, în toate sectoarele Bucureștiului, avem în lucru 59 de kilometri de conductă, în 20 șantiere deschise cu peste 560 de muncitori mobilizați zilnic.
Un șantier presupune provizorate care asigură locuitorilor apă caldă și cădură pe perioada lucrărilor, implică manevre tehnice de închidere și golire a rețelei, dezafectarea conductelor vechi, montarea celor noi.
Un singur șantier se poate întinde pe câțiva kilometri și poate avea zeci de puncte de acces prin carosabil, cunoscute drept „copci”. Prin acestea intră muncitorii și echipamentele necesare intervenției. Pe măsură ce lucrările avansează, galeriile și căminele sunt reabilitate, conductele înlocuite, fiecare copcă este închisă. Carosabilul este refăcut și echipele se mută la următorul punct de lucru.
- Pe Calea Vitan, de exemplu, reconstruim un cămin. Inițial, proiectul prevedea doar reabilitarea lui, însă expertiza a arătat că structura sa era atât de grav afectată, încât singura soluție era reconstrucția totală. Lucrarea a început în octombrie și durează până în februarie.
- Pe Bd. Constantin Brâncoveanu, schimbăm conductele și consolidăm galeria, cu tot cu plăcile de acoperire ale acesteia.
Reparăm, kilometru cu kilometru, infrastructura îmbătrânită de sub străzile Bucureștiului.
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