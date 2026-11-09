Comunicat PMB

09-11-2026: Primarul general Ciprian Ciucu, în vizită pe teren la Lotul 4 de tramvai

Verificăm permanent șantierele! Primarul general Ciprian Ciucu, a fost luni, 9 noiembrie, din nou pe teren, pe Lotul 4 de tramvai.

PRIMARUL GENERAL:"Lucrările acestea sunt extrem de necesare pentru siguranța călătorilor, dar și pentru ca bucureștenii să aibă acces la utilități"

"Este finalizat în proporție de 35%! În 2028, acest lot va fi gata. Muncitorii au avut de furcă aici pentru că proiectele au fost avizate fără să se cunoască locația exactă a rețelelor de utilități.

După decopertare, au fost descoperite în altă parte, astfel că a fost nevoie de noi expertize și o nouă proiectare. Dar imediat ce lucrările la apă, canalizare, colectoare, gaze sunt gata, linia va fi montată rapid.

Voi fi peste tot pe șantiere și vă voi explica care este situația pe fiecare lot în parte. Lucrările acestea sunt extrem de necesare pentru siguranța călătorilor, dar și pentru ca bucureștenii să aibă acces la utilități. Cu rețele și conducte vechi de zeci de ani oricând ar putea apărea probleme", a declarat primarul general.

Principalele provocări de pe Lotul 4

Intersecțiile. Au foarte multe rețele de utilități pe dedesubt, care trebuie modernizate / deviate. Ne vom ocupa de ele în vară, când traficul e mai lejer.

Pe Bd. Mihalache, după decopertare, am văzut că rețeaua de apă-canal pică fix pe lângă linia de tramvai. Va trebui relocată, ca și pe Bd. Dimitrie Pompeiu. Vom face acest lucru din primăvară.

Această lucrare se intersectează cu viitoarea magistrală M6 de metrou, în zona 1 Mai – Pod Constanța. Vom termina șina de tramvai în 2028.

Tramvaiul va putea circula, însă, după ce Metrorex- Ministerul Transporturilor finalizează șantierul de metrou de la suprafață.