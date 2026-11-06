Comunicate de presă
06 noiembrie 2026
BULETIN INFORMATIV
Intervenții, misiuni și activități preventive în perioada 05-06.11.2026
În perioada 05-06.11.2026, pompierii din cadrul ISU B-IF au intervenit pentru gestionarea a 333 de situații de urgență, produse în municipiul București și județul Ilfov.
În perioada menționată am gestionat 293 de cazuri pentru acordarea primului ajutor calificat, am intervenit pentru stingerea a opt incendii, trei misiuni de salvare și alte 29 de intervenții în sprijinul comunității.
Ieri, 05.11.2026, pompierii din cadrul ISU B-IF au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe Șoseaua Iancului din sectorul 2 al Capitalei. La sosirea echipajelor de intervenție s-a constatat producerea unui accident rutier între două autoturisme, în care se aflau două persoane. În urma evaluărilor medicale o victimă a fost asistată medical la fața locului. Pentru gestionarea situației de urgență am intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD.
În contextul scăderii temperaturilor, în vederea prevenirii incendiilor la locuințe, vă reamintim principalele reguli și măsuri pe care trebuie să le respectați în sezonul rece:
- lucrările de întreținere, revizii și reparații la instalațiile și aparatele electrice se execută numai de către personal calificat și autorizat;
- aparatele electrice sub tensiune trebuie supravegheate permanent și nu se vor lăsa la îndemâna copiilor;
- verificați, curățați și reparați, sobele și coșurile de fum;
- izolați termic coșurile de fum față de elementele combustibile ale acoperișului (grinzi, astereală etc);
- nu utilizați aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare, dispozitive de protecție cu defecțiuni sau improvizații;
- nu suprasolicitați rețelele electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori;
- supravegheați aparatele electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reșou, radiator și altele asemenea;
- nu amplasați produsele, materialele și substanțele combustibile în apropierea surselor de căldură;
- nu utilizați reșouri, aparate de călcat, aeroterme electrice improvizate și fără asigurarea măsurilor de izolare față de materialele și elementele combustibile din spațiul sau încăperea respectivă;
- nu se recomandă folosirea sobelor și a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizații, supraalimentate cu combustibil sau nesupravegheate, utilizarea sobelor fără ușițe la focare și cenușare, defecte sau neizolate corespunzător față de elementele combustibile ale clădirilor.
În această perioadă, specialiștii inspecției de prevenire și personalul operativ au desfășurat o serie de activități specifice pe linia prevenirii situațiilor de urgență. Au fost efectuate cinci controale de prevenire, în urma cărora au fost aplicate 21 de sancțiuni în cuantum de 60.000 lei, respectiv o acțiune de informare preventivă.
BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
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