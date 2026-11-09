Comunicate de presă

Activitatea operativă și preventivă din perioada 6–9 noiembrie 2026

09 noiembrie 2026

BULETIN INFORMATIV

9 noiembrie 2026

999 de situații de urgență gestionate de pompierii din București și Ilfov

Activitatea operativă și preventivă din perioada 6–9 noiembrie 2026

ACTIVITATEA OPERATIVĂ

În perioada 6–9 noiembrie 2026, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov au gestionat 999 de situații de urgență în municipiul București și județul Ilfov.

Cele mai multe solicitări, respectiv 791, au vizat acordarea primului ajutor calificat. Totodată, echipajele au intervenit pentru stingerea a 41 de incendii, au desfășurat 39 de misiuni de salvare, două misiuni de descarcerare și alte 126 de intervenții în sprijinul comunității.

INTERVENȚII RELEVANTE

Incendiu la un garaj și o locuință din Sectorul 5

În dimineața zilei de sâmbătă, 7 noiembrie, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un garaj alipit unei case, pe strada Hagi Dina, din Sectorul 5 al Capitalei. Până la sosirea echipajelor, flăcările s-au propagat și la locuința alăturată, afectând aproximativ 70 mp.

Trei persoane au fost evacuate dintr-un imobil învecinat, fără a fi înregistrate victime. Pompierii au localizat și lichidat incendiul, împiedicând extinderea acestuia la întregul imobil.

Resurse mobilizate: patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

Incendiu într-un apartament din Sectorul 3

Duminică, 8 noiembrie, un incendiu a izbucnit la un apartament situat pe strada Papa Stoica din Farcaș, din Sectorul 3 al Capitalei. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă atât pe balcon, cât și în interiorul locuinței, pe o suprafață de aproximativ 10 mp.

O persoană care prezenta simptome specifice expunerii la fum a primit asistență medicală la fața locului și a fost ulterior transportată la spital.

Resurse mobilizate: patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

Incendiu la două locuințe din Chiajna, județul Ilfov

Tot duminică, 8 noiembrie, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la două locuințe cu regim de înălțime P+1, pe strada Grigore Eremia, din localitatea Chiajna. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul acoperișurilor, cu flacără deschisă și degajări mari de fum, existând riscul propagării la casele învecinate. Suprafața afectată a fost de aproximativ 350 mp.

Cinci persoane au primit asistență medicală la fața locului: una prezenta arsuri la nivelul feței, iar alte patru manifestau simptome specifice unui atac de panică.

Resurse mobilizate: opt autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și, în sprijin, un echipaj al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov (SABIF).

ACTIVITATEA DE PREVENIRE

În paralel cu misiunile operative, specialiștii Inspecției de Prevenire și personalul operativ au desfășurat activități destinate reducerii riscurilor de producere a situațiilor de urgență.

În perioada de referință au fost efectuate 20 de controale de prevenire, în urma cărora au fost aplicate 81 de sancțiuni, în cuantum de 123.000 de lei. De asemenea, au fost desfășurate patru acțiuni de informare preventivă.

RECOMANDĂRI PENTRU SIGURANȚA CETĂȚENILOR

În contextul incendiilor produse la locuințe și anexe gospodărești, reamintim importanța verificării instalațiilor electrice și a mijloacelor de încălzire, a evitării improvizațiilor și a depozitării materialelor combustibile în condiții de siguranță.

În cazul izbucnirii unui incendiu, evacuați imediat clădirea, nu reveniți pentru recuperarea bunurilor și apelați numărul unic de urgență 112 dintr-un loc sigur.

Informații suplimentare privind prevenirea și comportamentul în situații de urgență pot fi consultate pe platforma www.fiipregatit.ro.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE