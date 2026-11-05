Invitație la teatru

Sunteți așteptați cu drag să treceți pragul Teatrului de Nord pentru ceva intens și surprinzător – minifestivalul de teatru studio, un loc al dialogului și al diferitelor perspective - STUDIO7.

STUDIO 7 – șapte seri de întâlnire cu teatrul contemporan gândit pentru o sală studio

În perioada 1–7 noiembrie, Teatrul de Nord propune STUDIO 7, un program care reunește spectacole ale Trupei Mihai Raicu și producții invitate ale unor trupe și artiști din țară.

Pornit din dorința de a da continuitate unor parteneriate artistice și de a crea contexte reale de întâlnire între creatori, spectacole și public, STUDIO 7 transformă sala studio într-un spațiu al întâlnirii și al dialogului. Timp de șapte zile consecutive, publicul este invitat să descopere spectacole diferite ca formă, limbaj și perspectivă: de la teatru dramatic la teatru fizic și teatru-dans, de la comedie la formule performative aflate la granița dintre spectacol și conferință. Dincolo de diversitatea lor, aceste creații au în comun interesul pentru lumea în care trăim și pentru întrebările, contradicțiile și vulnerabilitățile omului contemporan. STUDIO 7 nu își propune să uniformizeze aceste viziuni sub o singură temă, ci să le pună în dialog.

Iată o trecere în revistă a tuturor spectacolelor:

NUNTA DE ARGINT, diatribă de dragoste împotriva unui bărbat așezat, este un monolog emoționant scris de Gabriel Garcia Marquez și pus în scenă de Andrei Mihalache, despre prăpăstiile iubirii, a căsniciei, și a trecerii timpului, despre alegeri ratate și prețul dragostei. Spectacolul va avea loc pe 1 noiembrie, de la ora 19, și va dura 60 de minute.

UNTITLED NO. 7, este un spectacol de teatru fizic produs de asociația Create.Act.Enjoy. din Cluj-Napoca care are în centru șapte oameni care au trecut la un moment dat prin aceeași cameră de hotel. Prin suprapunerea poveștilor lor, spectacolul ajunge să scoată la iveală modalitățile subtile prin care oamenii rămân în viața noastră chiar și la mult timp după plecarea lor. Spectacolul se va juca în data de 2 noiembrie, de la ora 19, și va dura 70 de minute.

CAMERA DE VIZIONARE este una dintre primele producții ale noii companii Pivot Dance Theatre din Cluj-Napoca. Conceptul de la care pornește este reprezentarea fizică a prezenței noastre online. CAMERA DE VIZIONARE este creată astfel încât să nu vrei să ieși din ea, hipnotizat de haosul colorat prezentat fără oprire, dar și astfel încât fiecare lucru despre tine este atent monitorizat. Spectacolul va avea loc în 3 noiembrie, de la ora 19, și durează 90 de minute.

CLEAN HANDS este a doua producție a secției române prezente la acest eveniment. Comedia socială vorbește despre iluzia îmbogățirii rapide și consecințele dependenței de jocuri de noroc, spune Alex Ianăși, regizorul acesteia. Spectacolul va avea loc în 4 noiembrie, de la ora 19, timp de 2 ore.

KILL YOUR DARLINGS este o monodramă gândită și jucată de Lucia Mărneanu. O artistă decide să țină o conferință despre unul dintre artiștii ei preferați însă, pe parcurs, aflăm alături de ea că oamenii, indiferent de arta lor, nu ar trebui puși niciodată pe un piedestal. Spectacolul, produs de Centrul de Proiecte din Timișoara, a primit Premiul special al juriului festivalului Bacău Fest Monodrame 2026. Se va juca în 5 noiembrie, de la ora 19, și va dura 90 de minute.

RESPIRAȚII de Duncan Macmillan, în regia lui Cristian Ban, aduce în fața spectatorilor o discuție din ce în ce mai importantă pentru generațiile tinere: alegerea de a face copii în fața unui viitor incert din punct de vedere ecologic. Producția Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad explorează temerile, întrebările și contradicțiile care însoțesc această decizie majoră de viață, punând în lumină tensiunea dintre dorința de a deveni părinte și grijile legate de viitorul planetei. Spectacolul va avea loc în 6 noiembrie, de la ora 19, și va dura 80 de minute.

TIGRU de Gianina Cărbunariu, în regia lui David Fărcășan, este ultimul dar nu cel din urmă spectacol STUDIO 7. Premisa este una simplă: un tigru evadează de la zoo, fapt ce pune în mișcare imaginația extrem de bogată a cetățenilor care se simt puși în pericol. Spectacolul pune în discuție asemănările și deosebirile dintre oameni și animale dar, mai ales, cât de departe ne poate duce propria imaginație atunci când primește un stimul oarecare. Producția Teatrului Municipal Baia Mare se va juca în 7 noiembrie, de la ora 19, și va dura 90 de minute.



Sătmărenii au, așadar, un meniu complet de spectacole din care să aleagă, de la cele îndreptate înspre conceptual, mișcare și dans, până la comedii mai mult sau mai puțin „clasice”. Însă cel mai important e că toate acest producții sunt povești contemporane, despre viață și multiplele ei fațete și probleme. STUDIO 7 a fost creat din dorința de a oferi o platformă producțiilor care propun aceste tipuri de povești în formatul intim de studio.

Abonații pot să își includă oricare dintre aceste spectacole în abonamentul la alegere și sunt rugați să facă acest lucru cu cel târziu patru zile înainte de data spectacolului pe care vor să-l vizioneze.

Bilete sunt disponibile la Agenția Teatrală de pe str. Horea, nr. 6, deschisă inclusiv cu o oră înainte de fiecare spectacol, dar și online, accesând https://www.entertix.ro/evenimente?s=teatrul+de+nord. Prețul unui bilet este de 20 de lei.

Informații suplimentare despre spectacolele și evenimentele Trupei Mihai Raicu sunt disponibile pe www.mihairaicu.ro sau pe rețelele sociale: facebook.com/TeatruldeNord dar și @teatruldenord pe Instagram și TikTok.

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Teatrul de Nord Satu Mare

Trupa Mihai Raicu

[email protected]

www.teatruldenord.ro

https://www.youtube.com/channel/UCgprKyhEl6dSBIO8Q64Qwaw/videos