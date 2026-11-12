Noutăți Consiliul Județean Brașov

28/10/2026 - In Noutati By Mihaela Chicomban Comment off Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor este o necesitate pentru judeţul Braşov!

Județul nostru este unul dintre puținele județe din România care nu au implementat un sistem de gestionare unitar al deșeurilor, iar în lipsa acestuia fiecare localitate se descurcă cum poate. În absenţa unor investiții majore și a centralizării gestionării deșeurilor, în anul 2025 s-a reciclat doar 12,45% din cantitatea totală de deșeuri, față de minimum 55% cât reprezintă țintele aflate în vigoare. Slaba performanță a sistemului actual are ca rezultat și costurile mari legate de tarifele de salubrizare pe care le plătește populația.

Avem nevoie de un sistem public performant, la nivel de județ, care să includă instalații moderne de reciclare, tratare și valorificare a reziduurilor produse în gospodăriile populației, iar proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor – SMID în judeţul Braşov va rezolva exact această problemă.

Proiectul, în valoare de peste 185 milioane de euro, este un proiect matur, cu documentația finalizată conform prevederilor Ghidului de finanțare al Programului Dezvoltare Durabilă şi Tranziţie Justă (PDDTJ), revizuită conform observaţiilor formulate de experţii JASPERS, urmând a fi depus spre finanțare prin accesarea PDDTJ 2021-2027.

Consiliul Județean Brașov a pregătit totul pentru accesarea fondurilor: a finalizat întreaga documentație, incluzând Studiul de fezabilitate, studii de specialitate, a obținut toate avizele și acordurile necesare de la instituțiile de reglementare, inclusiv Acordul de mediu, iar cererea de finanțare a fost completată în platforma MySMIS.

Autoritatea publică judeţeană a depus eforturi constante pentru realizarea acestui proiect, în ciuda blocajelor repetate prin care s-a încercat și încă se mai încearcă împiedicarea implementării lui. Din păcate, acțiunile în instanță sunt o altă modalitate prin care se încearcă blocarea acestui proiect de o importanță deosebită pentru toți locuitorii județului Brașov.

„După aproape 2 ani în care am analizat numeroase locații din județ pentru investițiile din proiect, am identificat amplasamente potrivite la Măieruș, Părău, respectiv Hoghiz și s-au emis Hotărâri de Consiliu Local prin care autoritățile publice din cele trei comune și-au exprimat acordul pentru realizarea investițiilor. S-a elaborat Studiul de Fezabilitate și anexele lui, studiile de specialitate, Planurile Urbanistice Zonale pentru fiecare locație și s-au obținut toate avizele, inclusiv Acordul de mediu. După încă aproape 2 ani de consultări în care JASPERS și Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene au verificat fiecare document elaborat şi au formulat observaţii în baza cărora s-a revizuit întreaga documentație și au fost făcute toate modificările și completările necesare, experții au considerat că documentația aferentă proiectului SMID este matură și, astfel, cererea de finanțare poate fi depusă. Însă, în toată această perioadă s-a încercat în mod agresiv blocarea proiectului pe orice cale – în instanță sau prin plângeri și sesizări la diferite instituții. De la campanii de denigrare, atacuri în online și plângeri administrative, până la instigarea populației împotriva proiectului, am avut parte de toate acestea, dar am mers mai departe”, a explicat Szenner Zoltán, administratorul public al județului Brașov, cel care coordonează realizarea proiectului SMID.

Pe rolul Tribunalului Brașov sunt mai multe litigii având ca obiect atât suspendarea şi anularea Hotărârii Consiliului Local Măieruș privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Măieruș, respectiv a Hotărârii similare emise de Consiliul Local Părău, cât și anularea Acordului de mediu și a Deciziei etapei de încadrare, aferente investițiilor incluse în SMID.

Justețea poziției Consiliului Județean Braşov a fost confirmată de instanțele de judecată, verdictele în două dintre acțiunile inițiate în ceea ce priveşte locația de la Măieruș, cât și în cazul acțiunii inițiate împotriva locației de la Părău, fiind favorabile autorității publice județene.

În încercarea de a bloca investiția SMID de la Măieruș, o persoană din Măieruș a inițiat două acțiuni care au vizat suspendarea Acordului de mediu și a Hotărârii Consiliului Local Măieruș privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Instalația integrată de tratare a deșeurilor, inclusă în SMID. Instanța a aprobat conexarea celor două cauze și la primul termen soluția a fost favorabilă Consiliului Județean, în sensul respingerii ca neîntemeiată a cererii de chemare în judecată.

În ceea ce privește locația de la Părău, de peste 2 ani, pe rolul instanței există un proces inițiat de către o avocată din Baroul Sibiu în numele unor persoane fizice, având ca obiect anularea și suspendarea Hotărârii Consiliului Local Părău privind Planul Urbanistic Zonal aferent obiectivului Centru de sortare și pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială și energetică Părău. Și în acest caz, soluția instanței a dat dreptate Consiliului Județean, aceasta respingând cererea de chemare în judecată ca fiind lipsită de interes.

Legat de acest dosar, având în vedere faptul că în spațiul public au apărut informații referitoare la existența unui dosar penal, Consiliul Județean face precizarea că nu este parte în această cauză. Sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov a fost făcută direct de instanța de judecată, având la bază suspiciunea că o parte din semnăturile reclamanților pe baza cărora a fost inițiată acțiunea legată de locația de la Părău ar putea fi false.

Aceste litigii au îngreunat finalizarea procesului de pregătire a proiectului, aşa cum rezultă din adresa transmisă Consiliului Județean de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, la sfârșitul lunii septembrie. În răspunsul său, Consiliul Județean a adus în atenția MIPE faptul că:

– proiectul Sistemului de Management Integrat al deșeurilor din județul Brașov este în stadiul cel mai avansat dintre toate proiectele aflate în pregătire la nivel național, fiind completată inclusiv cererea de finanțare;

– SMID Brașov este este unul dintre puținele proiecte care vizează realizarea unui sistem integrat de gestionare al deșeurilor complet nou și nu doar o retehnologizare a unor sisteme existente;

– județul Brașov este unul dintre puținele județe care în prezent nu dispun de un sistem centralizat de gestionare al deșeurilor, iar realizarea acestuia este necesară tocmai pentru asigurarea conformării cu obligațiile impuse de legislația europeană și națională în domeniul gestionării deșeurilor;

– au fost obținute toate avizele și acordurile necesare, de la toate instituțiile reglementatoare, iar actele administrative emise de o autoritate publică sau instituție reglementatoare beneficiază de prezumția de legalitate și sunt considerate valabile chiar dacă sunt contestate în instanță, până când se anulează printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Legat de amplasamentul Centrului de sortare și tratare a deșeurilor din cadrul proiectului SMID, care a fost proiectat pe amplasamentul de la Părău, mai trebuie precizat faptul că înainte de a face orice demersuri legate de acest amplasament, în anul 2022, Consiliul Județean Brașov a solicitat acordul Consiliului Local Părău pentru realizarea investiției pe teritoriul comunei, pe amplasamentul propus. Acordul forului deliberativ local s-a materializat printr-o Hotărâre de Consiliu Local emisă în anul 2022, întărită ulterior, în anul 2024, prin Hotărârea de Consiliu Local prin care s-a aprobat şi Planul Urbanistic Zonal pentru acest amplasament.

Totuși, în anul 2026, Consiliul Local Părău și-a revizuit poziția și nu a aprobat următoarea etapă din implementarea proiectului SMID – Contractul de asociere privind implementarea proiectului SMID în județul Brașov. Acest Contract de asociere a fost aprobat şi semnat de 58 din cele 59 de unități administrativ-teritoriale din județul Brașov, mai puțin de comuna Părău.

„Au fost necesari aproape 4 ani de eforturi susținute de la emiterea primei Hotărâri de Consiliu Local din 2022 până la realizarea Planului Urbanistic Zonal, obținerea tuturor avizelor și finalizarea documentației proiectului SMID. În această etapă nu mai este posibilă schimbarea locației, acest lucru ar echivala cu pierderea finanțării, din cauza imposibilităţii respectării termenului de depunere a cererii de finanţare, care este 31 decembrie 2026, iar acest lucru a fost comunicat Consiliului Local Părău. Nu este normal ca după 4 ani în care s-au făcut demersuri susținute pe baza acordului emis de Consiliul Local Părău, acest for să se răzgândească și să blocheze cu bună știință un proiect de 185 de milioane de euro de care ar beneficia peste 650.000 de locuitori ai județului Brașov. Dacă va fi necesar, Consiliul Judeţean Braşov ia în calcul să apeleze la instanţele de judecată pentru a tranşa problema. În urma acestui proiect, comuna Părău va beneficia de investiții de aproximativ 40 de milioane de euro, de locuri de muncă și de venituri semnificative din taxe și impozite, dar realizarea proiectului SMID este şi în interesul fiecărei localități din județul Brașov, gestionarea deșeurilor și salubrizarea localităților fiind în sarcina primăriilor, nu a Consiliului Județean”, a mai declarat Szenner Zoltán, administratorul public al județului Brașov.

Reiterăm faptul că proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov întrunește criteriile de maturitate și de calitate necesare implementării. Aplicația de finanțare este completată în platforma MySMIS și poate fi transmisă în vederea parcurgerii etapei de evaluare și selecție, imediat ce „Raportul de finalizare a procesului de pregătire a proiectului” realizat de către JASPERS și „Nota de finalizare” elaborată de Serviciul Pregătire Proiecte din cadrul MIPE vor fi înaintate autorității contractante – Consiliul Județean Brașov.









Share ArticlePrevious Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Centralizare Achiziții Publice și Strategii / Direcția de Achiziții și Contractare Next Pregătirea activităţii de deszăpezire a drumurilor judeţene în iarna 2026-2027