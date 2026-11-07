S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid

Luni, 9 noiembrie 2026, la ora 12:00, se deschide oficial circulația pe tronsonul lărgit la patru benzi al DN 79 (E671), între Aeroportul Oradea și intrarea în localitatea Nojorid. În ultimele zile, traficul pe acest tronson a fost deschis parțial, în regim de șantier, cu unele restricții.



Investiția a vizat lărgirea de la două la patru benzi de circulație a drumului național pe o lungime de 1.820 de metri, practic între Aeroportul Oradea și sensul giratoriu de la intrarea în Nojorid. Tot în cadrul proiectului au fost amenajate un sens giratoriu în zona aeroportului, precum și benzi de accelerare și decelerare, pentru siguranța și fluența traficului la una dintre cele mai circulate ieșiri din municipiu.



„În cadrul proiectului s-a amenajat un sens giratoriu în fața aeroportului, pentru ca accesul să se facă în siguranță. Prin acest proiect se realizează o mai bună legătură rutieră atât cu Centura Nojorid și Inelul Rutier Metropolitan, cât și cu viitorul Drum Expres Oradea – Arad, care va intra în execuție în primăvara anului viitor. Consiliul Județean Bihor va realiza și lărgirea la patru benzi a Drumului Național 19, între Oradea și Biharia. Lucrările vor începe după emiterea autorizației de construire de către Ministerul Transporturilor”, a declarat Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor.



Lucrările au fost executate de firma S.C. Dumexim S.R.L., pe baza proiectului elaborat de S.C. Proexco S.R.L. În prima etapă au fost relocate rețelele de apă și canalizare, electrice și de telecomunicații, după care au fost executate drenurile longitudinale, noile benzi de circulație, rigolele carosabile și sensul giratoriu din zona aeroportului.



Proiectul este realizat în parteneriat de Consiliul Județean Bihor și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). CNAIR este beneficiarul investiției, iar Consiliul Județean Bihor are rolul de implementator. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027.



Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 34.341.055,72 lei, TVA inclus.