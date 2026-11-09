Tinerii din Timișoara au propus 22 de proiecte pentru un oraș mai verde, prin Youth Climate Action Fund

22 de echipe de tineri din Timișoara au venit cu idei pentru un oraș mai verde și mai puțin poluat, în cadrul programului Youth Climate Action Fund (YCAF), derulat de Primăria Municipiului Timișoara. Proiectele propuse vizează protejarea biodiversității, mobilitatea activă, economia circulară și reducerea poluării.

Cele mai multe propuneri, opt, sunt dedicate biodiversității. Alte cinci proiecte vizează mobilitatea activă, cinci economia circulară, iar patru reducerea poluării. Toate cele 22 de inițiative pot fi consultate pe pagina programului: https://www.primariatm.ro/ycaf/proiecte.

Primăria Timișoara va acorda finanțări cuprinse între 1.000 și 5.000 de dolari pentru cel puțin opt dintre proiectele înscrise, în limita bugetului disponibil de 40.000 de dolari. Sumele vor fi acordate în lei.

Primăria Timișoara va selecta cel puțin opt proiecte care vor primi finanțare pentru a fi puse în practică. În perioada următoare, municipalitatea va verifica eligibilitatea propunerilor, iar proiectele care îndeplinesc condițiile vor fi evaluate de o comisie formată din trei reprezentanți ai administrației locale și doi experți externi.

Selecția va ține cont de relevanța proiectelor pentru prioritățile climatice ale orașului, implicarea tinerilor, caracterul inovator, fezabilitatea, bugetul și impactul estimat. Fiecare proiect va fi evaluat de cel puțin trei membri ai comisiei, pe baza unei grile de maximum 100 de puncte.

Proiectele vor fi finanțate în ordinea punctajelor obținute, în limita bugetului disponibil. Rezultatele selecției vor fi publicate pe www.primariatm.ro/ycaf, iar echipele câștigătoare vor avea la dispoziție până la 15 aprilie 2027 pentru implementarea inițiativelor, beneficiind și de sprijinul administrației locale.

Despre Youth Climate Action Fund

Youth Climate Action Fund este un program susținut de Bloomberg Philanthropies, prin care tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani sunt încurajați să propună și să implementeze soluții concrete la provocările climatice din comunitățile lor.

În 2026, programul a fost extins la 300 de noi orașe, dintre care 58 din Europa. Din România participă Alba Iulia, Buzău, Cluj-Napoca, Moinești, Tulcea și Timișoara.

La nivel internațional, peste 300.000 de tineri s-au implicat până în prezent în inițiative care au contribuit, printre altele, la amenajarea a peste 1.600 de spații verzi, plantarea a peste 235.000 de arbori și dezvoltarea a aproape 5.000 de grădini.

Orașele care îndeplinesc cerințele programului și demonstrează rezultate pot fi selectate pentru o nouă rundă de finanțare, de până la 50.000 de dolari, destinată extinderii inițiativelor.

Participarea Municipiului Timișoara la Youth Climate Action Fund și finanțarea programului au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 407 din 25 august 2026.

Despre Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies susține inițiative în 700 de orașe și 150 de țări, în domenii precum educația, mediul, sănătatea, arta și inovarea în administrația publică. În 2025, organizația a distribuit 4,3 miliarde de dolari pentru proiecte și programe filantropice. Mai multe informații: https://www.bloomberg.org

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