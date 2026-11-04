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1.206 de AI și-au construit propria cameră de chat secretă - și a apărut cea mai ciudată conspirație!

e Scris de e-politic ro
1.206 de AI și-au construit propria cameră de chat secretă - și a apărut cea mai ciudată conspirație!
Aosom
Modelele de AI nu mai greșesc doar faptele. Încep sa minta convingator intenționat. În decursul unei singure saptamani, 1.206 agenți AI c

Sursa: Ziuanews.ro

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