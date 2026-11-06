18 Televizoare de la 250 de LEI la eMAG BLACK FRIDAY 2026, și la Jumătate de Preț, de la Sony, LG, Samsung, Philips, TCL, Blaupunkt iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor eMAG are printre primele oferte pentru BLACK FRIDAY 2026 o selecție de televizoare cu reduceri care ajung până la 54%, iar lista include modele de la Blaupunkt, TCL, Samsung, Philips, LG și Sony. În catalogul pus la dispoziție apar 18 televizoare, de la variante compacte și accesibile până la ecrane OLED și MiniLED cu diagonale […] The post 18 Televizoare de la 250 de LEI la eMAG BLACK FRIDAY 2026, și la Jumătate de Preț, de la Sony, LG, Samsung, Philips, TCL, Blaupunkt first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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