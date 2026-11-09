25 de Electronice Reduse de DEDEMAN pentru BLACK FRIDAY 2026 cu Ofertele Arctic, Zass, Candy, Electrolux, Franke, Hansa, Whirlpool, Tefal iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor DEDEMAN aduce în această perioadă reduceri pentru numeroase electronice și electrocasnice, iar selecția actuală include produse pentru bucătărie, curățenie, climatizare și îngrijirea locuinței. Printre cele mai consistente scăderi de preț apar aparate mici, electrocasnice mari și produse pentru calitatea aerului, cu reduceri care urcă până la aproape 40% în unele cazuri. DEDEMAN are o ofertă […] The post 25 de Electronice Reduse de DEDEMAN pentru BLACK FRIDAY 2026 cu Ofertele Arctic, Zass, Candy, Electrolux, Franke, Hansa, Whirlpool, Tefal first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Distribuie: Facebook Instagram