25 de Oferte din Catalogul DEDEMAN BLACK FRIDAY 2026 cu Prețuri Înjumătățite la Produse SKIL, Ryobi, Bosch, Panzer, DeWalt, Black+Decker iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor DEDEMAN intră în campania BLACK FRIDAY 2026 cu reduceri care acoperă mobilier, scule electrice, produse pentru casă și decorațiuni de sezon, iar unele dintre cele mai agresive tăieri de preț depășesc pragul de 50%. Cea mai mare reducere identificată ajunge la 64,68% pentru un pachet de compresor auto SKIL, al cărui preț coboară la 279 […] The post 25 de Oferte din Catalogul DEDEMAN BLACK FRIDAY 2026 cu Prețuri Înjumătățite la Produse SKIL, Ryobi, Bosch, Panzer, DeWalt, Black+Decker first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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