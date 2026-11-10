3 Atenționări Meteorologice ANM Nowcasting de Ultimă Oră Emise pentru Vremea Rea din România pe 10 Noiembrie 2026 iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Administrația Națională de Meteorologie, ANM, a emis marți dimineață mai multe atenționări nowcasting Cod Galben, care vizează localități din numeroase județe ale țării. Avertizările ANM indică apariția ceții, fenomen care determină reducerea semnificativă a vizibilității și poate crea condiții dificile pentru deplasările efectuate în zonele afectate. Prima atenționare ANM a fost emisă pe 10 noiembrie […] The post 3 Atenționări Meteorologice ANM Nowcasting de Ultimă Oră Emise pentru Vremea Rea din România pe 10 Noiembrie 2026 first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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