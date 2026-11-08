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35 de mașini de lux, în valoare de 2,8 milioane de euro, ridicate într-un dosar de spălare de bani. Percheziții în Galați

a Scris de aura trif
35 de mașini de lux, în valoare de 2,8 milioane de euro, ridicate într-un dosar de spălare de bani. Percheziții în Galați
Aosom
Poliţiştii din Galaţi au ridicat, duminică, în urma unor percheziţii făcute la locuinţele unor persoane suspectate de spălare de bani, 35 de autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 2.800.000 de euro.

Sursa: Stirile Pro.tv

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